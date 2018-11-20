Систему видеопомощи арбитрам внедрят в текущем сезоне Лиги чемпионов

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин допустил внедрение системы видеопомощи арбитрам (VAR) уже в текущем сезоне Лиги чемпионов.

Глава организации отметил, что специалисты уже приступили к подготовке запуска системы. «Я ожидаю отчета в течение недели, потом мы поймем, когда сможем начать использование системы. Самое позднее — в следующем сезоне», — цитирует его goal.com.

При этом председатель Ассоциации европейских клубов (ECA) Андреа Аньелли допустил, что эту систему могут начать применять и раньше. Решение об использовании VAR в Лиге чемпионов сезона-2019/20 было принято исполкомом УЕФА в сентябре.

VAR необходима для того, чтобы избежать ошибок при определении взятия ворот, назначении пенальти, прямом удалении игроков и ошибочном наказании футболистов желтыми или красными карточками.