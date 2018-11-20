Астрофизики из Европы визуализировали черную дыру

Астрофизики из Германии и Нидерландов смоделировали в земных условиях на видео черную дыру. Это самая достоверная модель данного явления, утверждает автор исследования Джорджи Давелаар из голландского Университета Радбуда.

Ученые использовали для 3D-модели актуальные данные и астрофизические концепции, касающиеся черной дыры. Давелаар отметил, что абстрактная модель может объяснить многие научные теории.

«На основе известных расчетов мы создали ее такой, какой она могла бы быть, если бы мы ее видели. Помимо самой дыры мы тщательно проработали визуализацию ее окружения», — цитирует ученого «Ридус».

Добраться до прототипа черной дыры пока невозможно, поэтому приходится довольствоваться таким макетом. Астрофизики надеются, что представленная модель поможет понять закономерности взаимодействия черной дыры с окружающей действительностью. Также исследователи рассчитывают, что им удастся узнать что-то о происхождении нашей вселенной.

В конце октября британские астрономы нашли подтверждения, что сверхмассивные черные дыры могут сливаться друг с другом. Это открытие также может пролить свет на формирование нашей вселенной.