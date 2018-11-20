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В Совфеде сочли преждевременным обязывать безработных платить страховые взносы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Предложение депутата Госдумы Сергея Вострецова обязать официально неработающих здоровых граждан России платить за себя страховые взносы было высказано преждевременно. Об этом 20 ноября заявил глава комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.

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«Мне кажется, на нынешнем этапе сейчас пока важнее реализация инициативы, связанной с дополнительным внесением [налогов в размере] 4–6% самозанятыми по пилотному проекту в четырех регионах», — приводит ТАСС заявление сенатора. Рязанский также отметил, что отдельное время необходимо посвятить наработке этой практики.

Вместе с тем член Совфеда обратил внимание, что неработающие граждане сейчас и так лишены определенных видов социальной поддержки, в частности, они не могут получать страховые пенсии. «На сегодняшний день я бы не форсировал эту тему, а все-таки форсировал бы тему мотивации выхода из «серой зоны», — заключил Рязанский.

20 июня Вострецов внес в Госдуму законопроект, который обязывает официально неработающих граждан платить за себя взносы в Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования и Фонд социального страхования. В документе указано, что взносы для людей вне системы найма будут рассчитываться исходя из минимального размера оплаты труда (МРОТ). При этом обязательства не коснутся получателей пособия по безработице, социальной пенсии и пенсии по старости, а также лиц, находящихся на иждивении.

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