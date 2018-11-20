Предприниматели раскритиковали идею штрафовать безработных за неуплату взносов

Президент некоммерческой организации «Опора России» Александр Калинин раскритиковал идею штрафовать неработающих россиян за неуплату страховых взносов в Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования и Фонд социального страхования.

Соответствующий законопрoект подготовил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов. Штрафовать предлагается только здоровых людей трудоспособного возраста, которые официально не трудоустроены и не получают заработную плату.

Согласно действующим нормам, за трудоустроенных граждан вышеперечисленные взносы выплачивает работодатель. Данные выплаты составляют порядка 30% в месяц и дают право на бесплатное здравоохранение, пенсионные выплаты и многие другие социальные гарантии. Кроме того, с самого работника также удерживается налог на доходы физических лиц (НДФЛ).

«Этот законопроект мы не поддерживаем однозначно. Доходы граждан и так невелики, чтобы штрафовать всех направо и налево, не вникая в сущность проблемы. Где-то люди концы с концами сводят благодаря самозанятости», — рассказал «Известиям» Калинин.

По его словам, если такой штраф введут, все самозанятые зарегистрируются как безработные и «сядут на шею государству». «Очевидно, что люди тут же встанут на биржу труда», — отметил эксперт.

Президент «Опоры России» напомнил, что население и так живет небогато — особенно в отдаленных от Москвы регионах. Поэтому прежде чем кого-то наказывать, нужно предложить альтернативу.

Такой альтернативой по мнению эксперта станет режим самозанятых, который начнет действовать с 1 января в четырех регионах: Москве, Московской области, Татарстане и Калужской области.

«Мы считаем что после его апробации уже с 1 июля нужно будет расширять перечень регионов. Этот режим для всех тех, у кого оборот до 200 тыс. рублей в месяц. За исключением тех, кто добычей полезных ископаемых занимается. Будь самозанятым, регистрируйся — за тебя всю отчетность сделают. Раз в месяц небольшой налог заплатишь», — рассказал Калинин.

В рамках этого подхода регионы освобождаются от уплаты в Фонд ОМС. «Если ты самозанятый, то 1/3 твоего налога идет в Фонд ОМС и регионам не нужно будет за тебя платить. В этом отношении законопроект депутата о штрафах отстал от жизни минимум на полгода».

В Федеральной налоговой службе (ФНС) рассказали «Известиям» в конце октября, что за последний год в России в четыре раза увеличилось число зарегистрированных самозанятых граждан. По состоянию на 1 октября прошлого года было зарегистрировано 595 человек, а через год их стало уже 2587 человек.