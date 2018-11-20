Бункеры-накопители для мусора будут производить в липецких колониях

В исправительных колониях Липецкой области планируют начать производство бункеров-накопителей для крупногабаритного мусора и контейнеров для сбора твердых бытовых отходов. Когда цикл будет запущен, пока неизвестно.

Как сообщает GOROD48, эти вопросы обсуждались на рабочей встрече с участием начальника регионального УФСИН Михаила Мезина, его зама Геннадия Банита, а также гендиректора фирмы, которая поставляет комплексные решения для полного цикла обращения с ТБО в Москве и Подмосковье Егора Маслова.

В середине ноября в ИК № 6 в Липецкой области запустили производство по пошиву деталей верха рабочей обуви. Планируется что в месяц там будут выпускать до 12 тыс. пар деталей. На участке удалось трудоустроить 22 осужденных.