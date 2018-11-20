Западные СМИ обсудили завершение укладки морской части «Турецкого потока»

Зарубежные СМИ активно обсуждают завершение строительства морской части «Турецкого потока». Так, турецкая Daily Sabah пишет, что трубопровод «вернет Анкаре ключевую роль» в торговле энергоресурсами. Западные журналисты при этом новых возможностей страны опасаются: так, по мнению немецкой Deutsche Welle, Анкара сможет диктовать Европе свои условия и получать огромную прибыль.

В то же время издание Focus отмечает, что данный проект ждет большое будущее, так как Россия и Турция «научились работать вместе».

Церемония завершения укладки морской части «Турецкого потока» прошла 19 ноября. В ней в режиме видеоконференции приняли участие президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган.

В ходе мероприятия российский лидер заявил, что ввод газопровода в эксплуатацию будет способствовать экономическому развитию стран черноморского региона и станет значимым фактором энергетической безопасности в Европе.