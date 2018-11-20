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Годами выходившего в эфир из сарая ведущего заметила Би-би-си

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Фото: facebook.com/Deke Duncan
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Британская телерадиовещательная компания Би-би-си пригласила провести рождественский эфир 73-летнего Дека Дункана, который в течение 44 лет выходил в эфир для своей супруги из собственного садового сарая. Об этом сообщается на сайте компании.

18 ноября жителя Стокпорта пригласили провести часовое шоу Джастина Дилли на радио BBC Three Counties. Дункан был настолько тронут предложением, что «потерял дар речи». Последние 44 года британец держал в садовом сарае небольшую радиостанцию, в эфире которой ставил музыку и рассказывал местные новости. Его единственным слушателем была его жена. Однажды соседи Дункана, обеспокоенные шумом из сарая, вызвали на участок полицию, в ходе проверки которой Дек не растерялся и взял у них интервью, пишет сайт kp.ru.

Сам Дункан заявил, что полюбил радио после прослушивания Radio Caroline и Radio London, которые работали на побережье Эссекса в 1960-х годах. Позднее он работал на одной пиратской радиостанции, но она закрылась, после чего он решил создать собственное радио и вещать для своей жены.

В августе сообщалось, что житель Великобритании попросил руки своей девушки при помощи кукурузного поля.

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