Помните, как США вводили санкции против Украины за то, что она устроила жителям Крыма blackout? Или вспомним, как ЕС угрожал Украине разорвать соглашение об ассоциации после угроз подорвать Крымский мост. Можно еще подумать о том, как ЕС и США разорвали с официальным Киевом дипломатические отношения за систематические обстрелы мирных жителей Донбасса со стороны вооруженных сил.

Ничего подобного мы, к сожалению, не вспомним, потому что в рамках современного противостояния Запада и России уже определена сторона, которая несет ответственность за любое происшествие или проблему. Надо относиться к этому, как к данности, и перестать удивляться такой постановке вопроса.

Как мы понимаем, проблема, связанная с судоходством и рыбными промыслами в Азовском море, не является нерешаемой. Она вполне может быть урегулирована между профильными ведомствами Украины и России. В этом направлении уже были сделаны определенные шаги, но очевидно, что решение таких проблем через диалог категорически неприемлемо для руководителей Украины и их западных партнеров. Иначе невозможно интерпретировать то, что в конце октября Украина на три года запретила въезд главе официальной делегации России на переговорах по решению проблемы рыболовства в Азовском море и еще двум чиновникам Росрыболовства.

Но вернемся к нашим западным партнерам. Так, в субботу появилось Совместное заявление Комиссии стратегического партнерства Украина–США, в котором говорится, что Штаты «осудили агрессивные действия России против международных перевозчиков». Также там констатируется, что деятельность России создала угрозы в сфере безопасности, экономики, экологии и в социальной сфере во всем азово-черноморском регионе.

Как уже традиционно заведено на консолидированном западе, через несколько дней заявление сделал и младший партнер, то есть Евросоюз. Глава европейской дипломатии Федерика Могерини сообщила, что ЕС может рассмотреть конкретные меры (надо полагать, санкционные) в связи с ситуацией в Азовском море — в частности, от России требуется прекратить проверки судов.

Позиция наших западных партнеров действительно не может не удивлять. Представим ситуацию с точки зрения здравого смысла, когда Россия через свой МИД делает заявление о немедленном прекращении любых проверок судов таможенными и пограничными органами Великобритании, причем такое заявление делается не на основании норм международного морского права, а просто потому, что Москва так решила. Абсурд.

Естественно, сейчас необходимо вспомнить, что поводом для проблемы по Азовскому морю стало задержание весной этого года российского судна «Норд». После этого в августе был задержан в Херсоне танкер «Механик Погодин». Уже в ноябре Государственная пограничная служба Украины сообщила, что задержала 15 судов за «незаконный заход в порты оккупированного Крыма» и они либо арестованы, либо ожидают судебных разбирательств. Казалось бы, вот конкретная проблема, которую необходимо решать, так как она действительно может привести к тому, что российским ВМФ придется сопровождать рыболовецкие суда и возвращать обратно тех, кто находится в украинском плену.

Мало того, трагикомичность ситуации заключается в том, что украинский МИД признает: российские погранслужбы не нарушают протоколов и действуют строго в рамках совместных соглашений.

В завершение следует еще раз повторить, наши западные партнеры во взаимоотношениях с Россией выбирают не конструктивный диалог и сотрудничество, а угрозы, попытки принуждения, давления, для того чтобы добиться приемлемого для себя результата. Они никак не хотят понять очень простую вещь: такими методами невозможно взаимодействовать с современной Россией, так как неминуемо будет реализован ассиметричный ответ и в проигрыше окажутся все стороны. Но современная конъюнктура западного мира именно такова, а значит будем ожидать новых Азовов, Солсбери и многих других поводов…

Автор — директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии

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