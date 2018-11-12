В ЛНР и ДНР состоялись выборы народных советов и глав республик. Как и ожидалось в ДНР новым главой избран Денис Пушилин, а в ЛНР — Леонид Пасечник. Голосование продемонстрировало очень высокий уровень явки, более 80%.

Донбасские республики получили госорганы, которые были избраны на демократических всеобщих выборах. И даже неудивительно, что процесс легитимации власти в ДНР и ЛНР для представителей киевского режима, а также партнеров из ЕС и США стал поводом развернуть очередную широкоформатную кампанию по дискредитации выборов. Заодно республики еще и обвинили в нарушении Минских соглашений.

Причина такой позиции западных партнеров кроется в очень простом факте. Как известно, избирательный процесс на Западе возведен до уровня «священной коровы» политических систем, которые принято называть демократическими. И реализация подобного механизма в ДНР и ЛНР — это форма признания законности органов власти в республиках, в том числе и для западного обывателя. А такой подход явно противоречит планам и Киева, и его западных коллег.

Когда в 2014 году вся так называемая довоенная политическая элита Донбасса покинула регион, самовольно отказавшись от обязанностей, которыми их наделил народ, для Киева, ЕС и США это было приемлемо. Хотя все прекрасно понимали, что как минимум без исполнительной власти система не может существовать. Остановится общественный транспорт, не будут оказываться услуги ЖКХ и просто произойдет политический коллапс, в результате которого пострадают миллионы. А вот когда начался процесс самоорганизации и построения новых политических систем и институтов, в республиках услышали критику и обвинения в нарушении законов Украины и Минских соглашений. И причина такой парадоксальной позиции чиновников Украины и Запада заключается в том, что для них жители Донбасса — это ничто, пустота.

В подтверждение этого Киев развернул кампанию по запугиванию граждан, проживающих на территориях ДНР и ЛНР. Руководитель СБУ Василий Грицак договорился до того, что заявил: всем жителям, участвующим в выборах на уровне организации, грозит ответственность, в том числе и уголовная.

В данной ситуации очень важен анализ позиции западных партнеров, потому, что он рельефно демонстрирует их базовые подходы к происходящему в Донбассе. Благодаря этому становится ясно, что их позицию можно воспринимать как угодно, но только не как конструктивную и направленную на урегулирование конфликта.

США и ЕС в своих официальных заявлениях осудили проведение выборов, заявив о их нелегитимности. Также было отмечено, что голосование в ДНР и ЛНР нарушает Минские соглашения. Но любой человек, который прочтет основные документы увидит, что в них нет ни одного упоминания о голосовании за глав и членов народных советов на территории донбасских республик. Там регламентировано проведение выборов в местные советы на территориях ДНР и ЛНР. Причем, это голосование должно пройти после двух ключевых политических действий Украины: конституционной реформы и принятия на постоянной основе и введения в действие закона «О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». Как известно, этот документ Киев принял, но так и не реализовал.

Более того, Украина еще и пролонгировала его действие, а в США в ЕС приветствовали это решение. Но видимо никто даже не удосужился прочитать, что написано в тексте нового закона. В нем же идет речь о фактической подмене сторон конфликта: Киев объявил ДНР и ЛНР структурами, контролируемыми Москвой, и соответственно закрыл возможность переговоров с донбасскими республиками. И всё же западные партнеры поддержали решение, противоречащее Минским соглашениям. Эта реакция также очень показательна.

Но несмотря ни на что, прошедшие выборы в Донбассе в очередной раз подтвердили, что даже в очень сложных условиях республики способны оперировать демократическими механизмами обеспечения своей жизнедеятельности. Теперь на основе народного волеизъявления в ДНР и ЛНР сформирована вертикаль власти. И именно с ней придется Украине вести диалог для достижения мира.

Автор — директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии

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