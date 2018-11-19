В Вашингтоне прошло заседание Комиссии стратегического партнерства Украина–США. На первый взгляд, рядовое событие, не стоящее излишнего внимания, однако по итогам этого мероприятия было принято Совместное заявление, в котором основное место было отведено Москве. Причем она предстает в крайне негативном свете, что накануне возможной встречи в Буэнос-Айресе между президентами США и России сильно усложнит переговорный процесс.

Первое, на что следует обратить внимание, — это факт полной идентичности позиций США и Украины по поводу всего, что касается России и конфликта в Донбассе. В связи с этим встает вопрос, кто же формирует эту единую повестку? Возможно, Украина? Или Вашингтон и Киев как равные партнеры обсуждают общую позицию относительно этих проблем?

Не менее важный факт — это продолжение публичной работы американских и украинских партнеров в собственной, удобно сконструированной реальности. В ее рамках растет благосостояние украинского народа, власти продолжают бороться с коррупцией, ну и как следствие украинцы являются свободной нацией, строящей современную демократию западного образца. Именно так современные процессы на Украине охарактеризовал на пресс-подходе сопредседатель комиссии от американской стороны, госсекретарь Майк Помпео. Только вот украинское общество несколько иначе видит это благое действо. Многие его представители уезжают за границу.

Следующий аспект, который нельзя обойти стороной, — американо-украинская позиция относительно урегулирования конфликта в Донбассе базируется на безальтернативном утверждении, что кризис разрешится только после того, как Россия выполнит Минские соглашения. Всё бы ничего, но Москва, как известно, не является стороной этих соглашений, а выступает в роли гаранта договоренностей. Даже любопытно будет посмотреть на позицию американских партнеров, когда Россия на основании и в исполнение Минских соглашений станет менять Конституцию Украины. Также Майком Помпео было сказано, что отмена санкционной политики США против РФ возможна только после возврата Крыма.

Очень важное откровение прозвучало от министра иностранных дел Украины Павла Климкина. Так он поблагодарил Майка Помпео и США за поддержку духовной независимости Украины и создание автокефальной украинской церкви. Глава МИДа таким образом просто лишний раз подчеркнул, что за конфликтом в православном мире стоит не кто иной, как Вашингтон.

Закономерно, что в своих выступлениях и в итоговом документе стороны не обошли вопросы, связанные с энергетикой. Так, американские партнеры в очередной раз заявили, что будут продолжать добиваться остановки проекта «Северный поток – 2». Обоснование таких действий очень простое. Этот проект подрывает экономическую и стратегическую безопасность Украины. То есть, по американской логике, Киев на систематической основе может позволять себе вести антироссийскую политику, но Москва всё равно обязана транспортировать газ через Украину, перечисляя украинской власти миллиарды долларов за транзит.

В совместной декларации также прямо по пунктам обозначаются позиции США, которые полностью игнорируют мнение России и являются неприемлемыми. В частности, поддерживается идея размещения миротворцев ООН в Донбассе без согласования с ДНР и ЛНР. А сами донбасские республики названы территориями Донбасса, контролируемыми Россией.

В контексте возможной встречи между президентами США и России в Аргентине на полях саммита G-20 подобная риторика с американской стороны дает недвусмысленный сигнал. И продолжающаяся необоснованная санкционная политика — это лишь один из многих факторов конфронтации между странами. Как бы многим в России ни хотелось, но Дональд Трамп в итоге стал главой антироссийской Америки. И, как следствие, ожидать изменения его политики уже не приходится.

Автор — директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии

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