Мужчина кинул молотый перец чили в главного министра Дели

Житель индийского округа Дели Анил Кумар незаконно пробрался в здание министерства и кинул молотый перец чили в главного министра национального столичного региона Дели Арвинда Кеджривала. Об этом 20 ноября сообщает Times of India.

Инцидент произошел во вторник в 11:40 мск. Кумар прошел в канцелярию, дождался, когда Кеджривал покинет свой кабинет, и бросил ему в лицо молотый перец чили. В глаза министра он попасть не смог, так как Кеджривал был в очках.

Нападение произошло за пределами видимости камер, расположенных в здании. Злоумышленнику удалось пройти охрану министерства и пронести чили в пачке сигарет. Также в его карманах было обнаружено письмо.

Полиция Дели задержала Анила Кумара, мотивы нападавшего пока не были установлены.

Как передает «РИА Новости», это не первое нападение на министра. В 2016 году женщина облила его чернилами, когда министр выступал с речью на стадионе. Также в него кидали обувью.