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Роспотребнадзор закрыл рестораны сети Starlite Diner в Москве из-за гепатита

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Роспотребнадзор закрыл в Москве три ресторана сети Starlite Diner. Решение было принято по итогам эпидемиологического расследования из-за восьми случаев заболевания вирусным гепатитом А среди сотрудников и клиентов сетевого заведения, передает во вторник, 20 ноября, «РИА Новости».

В работе ресторанов были выявлены многочисленные серьезные нарушения. Заведения опечатаны. Материалы для приостановки работы предприятий общественного питания на 90 суток направлены в суд.

Судя по сайту сети, в Москве всего три заведения Starlite Diner. Они расположены возле станций метро «Октябрьская», «Пушкинская» и «Университет». 

Предыдущая плановая проверка сети американских закусочных была проведена в 2012 году. После этого в связи с надзорными каникулами для малого бизнеса и постоянной сменой собственника сети условия функционирования ресторанов не контролировались, сообщает НСН.

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