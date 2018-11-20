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Указ Трампа по нелегалам заблокировали в суде

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Фото: REUTERS/Hannah McKay
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Федеральный окружной суд в Сан-Франциско 19 ноября временно заблокировал указ президента США Дональда Трампа, который ограничивает предоставление политического убежища нелегальным мигрантам, которые попали в страну с территории Мексики. Такую информацию приводит агентство Reuters.

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Как отмечает «Газета.ру», какое время указ будет заблокирован, неизвестно.

9 ноября стало известно, что американский лидер подписал документ, предусматривающий отказ в убежище нелегальным мигрантам. Эти меры были приняты для того, чтобы мигранты запрашивали убежище исключительно в установленных пунктах въезда.

В октябре границ Мексики достиг караван мигрантов из Гондураса численностью почти в 7 тыс. человек. Все они хотят получить убежище в США или в Мексике.

Еще несколько тысяч мигрантов двигаются в сторону США из Сальвадора.

Трамп заявил о намерении не пускать нелегалов в страну и направил к границе с Мексикой 15 тыс. военных. Кроме того, американский лидер пригрозил открыть огонь по мигрантам, если те начнут бросать в военнослужащих камни.

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