Трамп ограничил право предоставления убежища нелегалам

Президент США Дональд Трамп заявил, что подписал документ, предусматривающий отказ в убежище нелегальным мигрантам, сообщает Reuters.

Отмечается, что этот документ на определенный срок будет подразумевать отказ в предоставлении убежища тем, кто незаконно пересекает границу. Эти меры были приняты для того, чтобы мигранты запрашивали убежище исключительно в установленных пунктах въезда.

8 ноября стало известно о планах президента США Дональда Трампа подписать директиву по модернизации системы предоставления убежища в стране. На данный момент любой иностранец, находящийся на территории страны, может подать прошение об убежище в течение года после приезда. Теперь власти США намерены требовать, чтобы просители подавали заявление в пункте пропуска через границу.