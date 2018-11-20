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Стройки в Бангкоке могут остановить из-за загрязнения воздуха

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Фото: Global Look Press/Pius Koller
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Строительные площадки в таиландской столице оказались источником серьезного загрязнения воздуха.

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Как пишет газета Bangkok Post, введение запретов на стройплощадках является одной из мер, которая, как надеются в правительстве, поможет справиться с неблагоприятными условиями в атмосфере.

Управление по контролю за загрязнением окружающей среды предупредило, что качество воздуха в Бангкоке ухудшится из-за роста количества объектов, строительство на которых идет круглосуточно.

Отмечается, что власти могут приостановить крупномасштабные строительные проекты железнодорожной инфраструктуры. Ограничение будет введено если качества воздуха ухудшится.

Ранее сообщалось, что власти индийской столицы Нью-Дели, страдающей от загрязненного воздуха, намерены очистить атмосферу с помощью искусственно вызванных дождей. 

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