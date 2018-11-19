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Скворцова прокомментировала возможное введение акциза на колбасу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что ведомство рекомендовало не злоупотреблять продуктами переработки красного мяса, в частности колбасой, но не предлагало вводить акцизы.

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По ее словам, для большинства россиян колбасы являются «доступной и вкусной пищей», поэтому Минздрав не заложил эту меру в свою стратегию развития здорового питания (введения акцизов): «Мы ее не предлагали», — сказала Скворцова в эфире телеканала «Россия 24».

При этом она подчеркнула, что изделия из переработанного красного мяса вредны. «Поэтому мы просто всем желаем не злоупотреблять в больших количествах этими продуктами», — отметила она. Против инициативы уже выступили Минсельхоз и Минфин.

19 ноября «Известия» сообщили, что Минздрав поддержал идею введения акциза на колбасы, сосиски, бекон. По данным издания, акциз мог бы составлять более 160 рублей за 1 кг, что подняло бы цены на продукцию почти на 30%.

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