Прямой эфир

Минсельхоз выступил против введения акциза на колбасу

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Министерстве сельского хозяйства России не поддержали инициативу по введению акциза на продукты переработки мяса. С таким заявлением выступила пресс-служба ведомства в понедельник, 19 ноября.

Мясной яд: налог на колбасу может поднять цены почти на 30%
Минздрав поддержал идею о сборе на продукты переработки красного мяса

«Министерство не считает данную инициативу целесообразной, обоснованной и в достаточной степени проработанной, в том числе в части возможных ценовых рисков для российских потребителей», — сказали ТАСС в ведомстве.

Одновременно в пресс-службе отметили, что документов о введении акциза на переработанные мясопродукты на рассмотрение не поступало.

Ранее, 19 ноября, газета «Известия» сообщила, что в Министерстве здравоохранения поддержали идею введения акциза на колбасы, сосиски, бекон. По данным издания, акциз мог бы составлять более 160 рублей за 1 кг, что подняло бы цены на продукцию почти на 30%.

18 ноября стало известно, что Россельхознадзор ввел временные ограничения на транзит американского мяса птицы в Казахстан по территории РФ. Такое решение объяснили тем, что продукция может впоследствии оказаться на российском рынке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Диетолог поддержала инициативу ввести акцизы на газированные напитки
Ученые предложили ввести налог на красное мясо и сосиски

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017