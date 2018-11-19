Минсельхоз выступил против введения акциза на колбасу

В Министерстве сельского хозяйства России не поддержали инициативу по введению акциза на продукты переработки мяса. С таким заявлением выступила пресс-служба ведомства в понедельник, 19 ноября.

«Министерство не считает данную инициативу целесообразной, обоснованной и в достаточной степени проработанной, в том числе в части возможных ценовых рисков для российских потребителей», — сказали ТАСС в ведомстве.

Одновременно в пресс-службе отметили, что документов о введении акциза на переработанные мясопродукты на рассмотрение не поступало.

Ранее, 19 ноября, газета «Известия» сообщила, что в Министерстве здравоохранения поддержали идею введения акциза на колбасы, сосиски, бекон. По данным издания, акциз мог бы составлять более 160 рублей за 1 кг, что подняло бы цены на продукцию почти на 30%.

18 ноября стало известно, что Россельхознадзор ввел временные ограничения на транзит американского мяса птицы в Казахстан по территории РФ. Такое решение объяснили тем, что продукция может впоследствии оказаться на российском рынке.