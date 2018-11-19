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Производитель оценил идею ввести акциз на колбасу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Группа «Черкизово» считает предложение о введении акциза на продукцию из переработанного мяса странной и нелогичной инициативой, заявила представитель компании Анастасия Михайлова в понедельник, 19 ноября. 

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Так она отреагировала на информацию газеты «Известия» о том, что в Минздраве поддержали идею введения акциза на колбасы, сосиски, бекон. По данным издания, акциз мог бы составлять более 160 рублей за 1 кг, что подняло бы цены на продукцию почти на 30%. Полученные от данной меры средства предлагается направить на поддержку производителей более полезных продуктов. 

«В настоящее время нет никаких достоверных научных данных, подтверждающих вред этих продуктов для здоровья», — приводит слова Михайловой «РИА Новости»

Она объяснила, что категория «вредности» субъективна и связана во многом с объемами потребления продукта, поэтому разговоры о введении акцизов на колбасу «не имеют под собой никаких оснований».  

Представитель «Черкизово» также обратила внимание, что введение налога может привести к тому, что «надбавка» ляжет на плечи покупателя, в результате чего выиграют недобросовестные производители.

Ранее 19 ноября инициативу по введению акциза на продукцию из переработанного мяса не поддержали в Минсельхозе. В ведомстве добавили, что каких-либо документов на этот счет не поступало.

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