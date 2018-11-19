Гендиректор УК купил внедорожник на собранные с жильцов деньги

В Новом Уренгое экс-руководитель управляющей компании «Комфорт Сервис» Сергей Очкасов подозревается в растрате денег, собранных с жителей. Коммунальные платежи не дошли до ресурсоснабжающих предприятий, которым компания и так задолжала более 108 млн рублей. Зато гендиректор приобрел в лизинг автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 150.

После этого Очкасов учредил новую компанию «Стройдомсервис». Дорогой внедорожник он безвозмездно передал себе из старой УК. Нарушения закона обнаружены в ходе прокурорской проверки. Причиненный ущерб оценивается в сумму около 2,3 млн рублей, отмечает ИА «Ура.ру». Возбуждено уголовное дело.

Напомним, в Брянске будут судить директора управляющей компании «Эталон-Сервис», обвиняемого в сокрытии денег, за счет которых должно проводиться взыскание налогов и сборов. Руководителю удалось утаить 8 млн рублей.