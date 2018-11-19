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Локальные системы водоснабжения запустили в трех районах Тамбовской области

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В шести населенных пунктах и трех районах Тамбовской области, в том числе в Котовске, Рассказово и Уварово, к 2018 году ввели в эксплуатацию локальные системы водоснабжения.

Как сообщили ИА «Абирег» в пресс-службе АО «Тамбовская сетевая компания», замена систем позволила сократить потери при их эксплуатации с 30–40 до 15–16%, а на некоторых территориях этот показатель снизился до 10%.

Для того чтобы улучшить качество воды, в жилых микрорайонах или на артезианских скважинах строятся станции очистки, где используется метод озонирования. Он позволяет быстро устранить бактерии, токсичные компоненты и запах, уничтожить микроорганизмы, вирусы и грибы.

Новые станции очистки воды были построены в Мичуринске, Котовске, Рассказово, в селе Бондари, рабочем поселке Мучкапский, в одном из районов Рассказово строительство продолжается.

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