Аграрии Тамбовской области будут продавать мясо птицы в ОАЭ

Предприятия Тамбовской области проходят сертификацию для получения разрешения на поставку продукции в Объединенные Арабские Эмираты. Аграрии будут экспортировать мясо птицы.

Сертификацию проходит Инжавинская птицефабрика. Предприятие посетили специалисты из ОАЭ, а также эксперты Россельхознадзора. Они проводят аудит компании и аккредитацию перерабатывающего комбината. Это необходимо для разрешения и согласования поставок продукции в ОАЭ. Об этом сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Сертификацию уже прошло предприятие «Токаревская птицефабрика».

За первую половину 2018 года Тамбовская область в три раза нарастила экспорт по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Предприятия экспортируют злаки, корма для животных, масло, сахар, кондитерские изделия и мясо.