3D-модель Ржевского мемориала советскому солдату

9 мая 2020 года под Ржевом в 75-ю годовщину Великой Победы состоится открытие мемориала советскому солдату. Комплекс будет посвящен бойцам советской армии, которые, защищая Родину на подступах к Москве, героически пали в боях подо Ржевом в годы Великой Отечественной войны.

Проведенные войсками Западного и Калининского фронтов под командованием Георгия Жукова наступательные и оборонительные операции имели огромное стратегическое значение для достижения перелома в пользу Красной армии по всем фронтам. Ожесточенные кровопролитные сражения по периметру Ржевско-Вяземского выступа продолжались 14 месяцев, с 8 января 1942 года по 31 марта 1943 года. Безвозвратные потери (убитыми, умершими от ран, пропавшими без вести и попавшими в плен) советских войск на Западном направлении в ходе четырех наступательных операций в 1942–1943 годах составили 605 984 человека.

Проект памятника архитектора Константина Фомина и скульптора Андрея Коробцова был выбран в мае 2018 года в результате открытого международного творческого конкурса, который проводило Российское военно-историческое общество. Всего было подано 19 заявок от конкурсантов из Москвы, Белгорода, Брянска, Иркутска, Клина, Новосибирска, Талдома и Республики Беларусь.

Мемориальный комплекс высотой 35 м будет установлен в районе трассы М-9 «Балтия» на площади в 4 га в деревне Хорошево Ржевского района Тверской области.