Прямой эфир

3D-модель Ржевского мемориала советскому солдату

0

9 мая 2020 года под Ржевом в 75-ю годовщину Великой Победы состоится открытие мемориала советскому солдату. Комплекс будет посвящен бойцам советской армии, которые, защищая Родину на подступах к Москве, героически пали в боях подо Ржевом в годы Великой Отечественной войны.

Проведенные войсками Западного и Калининского фронтов под командованием Георгия Жукова наступательные и оборонительные операции имели огромное стратегическое значение для достижения перелома в пользу Красной армии по всем фронтам. Ожесточенные кровопролитные сражения по периметру Ржевско-Вяземского выступа продолжались 14 месяцев, с 8 января 1942 года по 31 марта 1943 года. Безвозвратные потери (убитыми, умершими от ран, пропавшими без вести и попавшими в плен) советских войск на Западном направлении в ходе четырех наступательных операций в 1942–1943 годах составили 605 984 человека. 

Проект памятника архитектора Константина Фомина и скульптора Андрея Коробцова был выбран в мае 2018 года в результате открытого международного творческого конкурса, который проводило Российское военно-историческое общество. Всего было подано 19 заявок от конкурсантов из Москвы, Белгорода, Брянска, Иркутска, Клина, Новосибирска, Талдома и Республики Беларусь. 

Мемориальный комплекс высотой 35 м будет установлен в районе трассы М-9 «Балтия» на площади в 4 га в деревне Хорошево Ржевского района Тверской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
3D-модель памятника «Родина-мать зовет!»
3D-модель Сухаревой башни

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017