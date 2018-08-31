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3D-модель Сухаревой башни

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Сухарева башня была построена в Москве по указу Петра I на месте Сретенских ворот, обозначающих границу города, на пересечении Садового кольца, улицы Сретенки и современного проспекта Мира. С XVII века она считалась одной из самых известных достопримечательностей города. Проект зодчего Михаила Чоглокова был начат в 1692 году. Окончательный вид башня приобрела после реконструкции 1698 года и так сохранилась до XX века.

В первые годы существования Сухаревой башни в ней располагалась Школа математических и навигацких наук, которая позже переместилась в Санкт-Петербург. Школу возглавил Яков Брюс, организовавший классы, обсерваторию, лабораторию. По легенде, в башне также собиралось тайное Нептуново общество под руковоством Франца Лефорта.

Башня была разрушена в 1934 году в рамках генеральной реконструкции улиц Москвы. 

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