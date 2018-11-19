Прямой эфир

В Турции погиб популярный блогер

0
Фото: TASS/Zuma/Emrah Oprukcu
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Турции во время пожара погиб популярный блогер Омре Озкан. Об этом 14 ноября сообщило издание Hurriyet Daily News.

По предварительной информации, в студии, которую снимал блогер, произошло возгорание из-за неисправности электроприборов. В помещении, помимо Озкана, находилась его девушка, она также погибла.

Подписчики блогера выразили соболезнования в комментариях под его последним роликом, который посвящен турецкой футбольной команде.

26 августа сообщалось, что 18-летний видеоблогер Тревор Хейтманн, известный под ником McSkillet, погиб в ДТП в американском городе Сан-Диего. По данным полиции, молодой человек превысил скорость и столкнулся с внедорожником.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Молодожены из Петербурга погибли в Доминикане во время медового месяца
Американец погиб на своем мальчишнике

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017