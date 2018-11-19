В Турции погиб популярный блогер

В Турции во время пожара погиб популярный блогер Омре Озкан. Об этом 14 ноября сообщило издание Hurriyet Daily News.

По предварительной информации, в студии, которую снимал блогер, произошло возгорание из-за неисправности электроприборов. В помещении, помимо Озкана, находилась его девушка, она также погибла.

Подписчики блогера выразили соболезнования в комментариях под его последним роликом, который посвящен турецкой футбольной команде.

26 августа сообщалось, что 18-летний видеоблогер Тревор Хейтманн, известный под ником McSkillet, погиб в ДТП в американском городе Сан-Диего. По данным полиции, молодой человек превысил скорость и столкнулся с внедорожником.