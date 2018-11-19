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Опубликованы фото затонувшей аргентинской подлодки «Сан-Хуан»

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Главный винт отдельно от корпуса и до неузнаваемости искореженная рубка. Минобороны Аргентины опубликовало фото затонувшей подлодки «Сан-Хуан». Обломки лежат на глубине почти 1 км, субмарина сильно разрушена. Только для того, чтобы сделать снимки, понадобилась целая спецоперация. 

«Сан-Хуан» пропал год назад, всё это время продолжались поиски. Команду подлодки — 44 человека — признали погибшей в декабре 2017 года. Накануне в Аргентине был объявлен трехдневный национальный траур. Власти не намерены поднимать лодку — для этого нет доступных технологий. 

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