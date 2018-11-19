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Матвиенко пришла на работу в гипсе

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Фото: пресс-служба СФ
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что получила спортивную травму ноги и примерно три недели будет ходить на работу в гипсе.

«Спортивная травма и гипс. Недели три потерпите меня в таком состоянии», — сказала 19 ноября спикер Совфеда, открывая в парламенте встречу сенаторов с министром здравоохранения Вероникой Скворцовой. Ее слова приводит «Интерфакс».

18 ноября стало известно, что экс-президент Украины Виктор Янукович был экстренно госпитализирован в московский научно-исследовательский институт скорой помощи имени Склифосовского. По предварительной информации, у него было подозрение на серьезные травмы позвоночника и колена, которые он якобы получил во время игры в теннис.

В августе этого года премьер-министр России Дмитрий Медведев во время занятия спортом получил травму. По этой причине глава кабинета министров продолжительное время не появлялся перед телекамерами, пишет «Газета.ру»

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