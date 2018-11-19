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В РФ снизили квоту на временное проживание иностранцев в 2019 году

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Распоряжение об установлении квоты на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в России на 2019 год подписал премьер-министр страны Дмитрий Медведев. Информация об этом опубликована на сайте правительства в понедельник, 19 ноября.

«Подписанным распоряжением на 2019 год устанавливается квота на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 83 тыс. 480 разрешений на временное проживание в России с распределением по субъектам Федерации в соответствии с их заявками», — сообщает документ.

Отмечается, что в 2018 году квота составляла 90 тыс. 360 разрешений

Как следует из текста постановления, снижение квоты вызвано продолжением реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.

Лимит был сформирован на основе предложений органов исполнительной власти в регионах.

24 июля стало известно, что в Госдуме готовят законопроект, направленный против фальшивых браков с целью получения разрешения на проживание в России. Иностранцев — супругов граждан РФ, обяжут работать и жить со своей семьей только в одном регионе страны.

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