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Водителей-иностранцев в России станет меньше

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Доля водителей-иностранцев в РФ снизится в 2019 году с 28% до 26%. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном в понедельник, 19 ноября.

«В сферах деятельности прочего сухопутного пассажирского транспорта и автомобильного грузового транспорта допустимая доля снижена с 28% до 26% общей численности работников» — говорится в сообщении.

При этом в это число не входят работники железнодорожного транспорта.

Кроме того, во многих сферах экономики показатель иностранных рабочих сохранился, так в строительном секторе он может достигать 80%.

31 октября президент Молдавии Игорь Додон достиг предварительных договоренностей со своим российским коллегой Владимиром Путиным об амнистии граждан республики, нарушивших миграционное законодательство РФ.

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