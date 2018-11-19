Прямой эфир

Мексиканский наркобарон скончался от инфаркта

0
Фото: Global Look Press/Alejandro Ayala
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мексиканский наркобарон Эктор Бельтран Лейва скончался от инфаркта в госпитале города Толука, куда его привезли из тюрьмы. Об этом в воскресенье, 18 ноября, заявила полиция Мексики.

56-летний Бельтран Лейва был доставлен с сильными болями в области груди из тюрьмы «Альтиплано» в госпиталь, сообщило «РИА Новости».

Отмечается, что США требуют выдачи наркобарона, задержанного в 2014 году, но из-за процессуальных нарушений правительство Мексики отказывалось это сделать.

15 ноября новые данные о получении взяток властями Мексики от главы наркокартеля «Синалоа» Хоакина Гусмана по прозвищу Коротышка озвучили на суде в США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Наркобарону Коротышке запретили обнять супругу перед судом
Гражданина Мексики казнили в США за убийство

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017