Мексиканский наркобарон скончался от инфаркта

Мексиканский наркобарон Эктор Бельтран Лейва скончался от инфаркта в госпитале города Толука, куда его привезли из тюрьмы. Об этом в воскресенье, 18 ноября, заявила полиция Мексики.

56-летний Бельтран Лейва был доставлен с сильными болями в области груди из тюрьмы «Альтиплано» в госпиталь, сообщило «РИА Новости».

Отмечается, что США требуют выдачи наркобарона, задержанного в 2014 году, но из-за процессуальных нарушений правительство Мексики отказывалось это сделать.

15 ноября новые данные о получении взяток властями Мексики от главы наркокартеля «Синалоа» Хоакина Гусмана по прозвищу Коротышка озвучили на суде в США.