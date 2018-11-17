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Создатель «Маши и Медведя» ответил на обвинения британского СМИ

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Фото: ТАСС/Коротаев Артем
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Директор создавшей мультсериал «Маша и Медведь» студии «Анимаккорд» Дмитрий Ловейко прокомментировал статью британского СМИ, в которой российский мультипликационный фильм был назван инструментом «мягкой пропаганды» Кремля.

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«У нас комедийный сериал, мы с чувством юмора и иронией относимся к таким заявлениям... То польские политологи, то киевские, сейчас вот английские видят в нашем сериале «мягкую силу» Кремля», — подчеркнул Ловейко, добавив, что авторам приятно внимание «человека с мировым авторитетом».

Ловейко пояснил ТАСС, что мультфильм является независимым от государства и финансово успешным проектом.

«В плане разработчиков — российский, но в основном международный. Если кто-то в этом что-то видит такое — замечательно, у людей богатая фантазия, за них нужно порадоваться», — отметил директор студии.

В материале британской газеты The Times от 17 ноября мультсериал «Маша и Медведь» назвали инструментом «мягкой пропаганды» Кремля. Издание отмечало, что избалованная девочка и медведь, символизирующий Россию, влияют на неокрепший детский разум точно так же, как влияют на взрослых «российские пропагандистские каналы» вроде RT.

В июле 2017 года на Украине предлагали запретить российский мультфильм, назвав его пропагандистским медиапродуктом. Там тоже посчитали медведя символом Москвы, обратив внимание на то, что зверя показывали большим и сильным, безнаказанно захватывающим чужое имущество, землю и дома. По их мнению, мультик навязывал детям положительный образ России, что являлось «крайне опасным для безопасности Украины».

Первую серию мультфильма о приключениях девочки и лесного жителя студия «Анимаккорд» выпустила в 2009 году. В настоящее время за перипетиями мультперсонажей «Маши и Медведя» следят во всем мире.

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