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Трамп опроверг сомнения в лояльности Пенса

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Фото: REUTERS/Fazry Ismail
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Президент США Дональд Трамп опроверг опубликованные в СМИ сообщения о том, что он сомневается в лояльности вице-президента Майкла Пенса. В разговоре с журналистами на лужайке Белого дома он назвал эту информацию «типичной фейковой новостью».

«Нет, я не сомневаюсь в его лояльности. Он лоялен на 100%», — цитирует ТАСС заявление Трампа на брифинге.

16 ноября The New York Times сообщила, что Трамп сомневается в преданности Пенса и часто поднимает этот вопрос в разговорах с ключевыми сотрудниками. При этом источники издания в Белом доме заявили, что новую кандидатуру на этот пост глава государства пока не ищет. Люди, с которыми президент говорил о Пенсе, сказали, что он — преданный боец, но, возможно, «утратил полезность», пишет газета.

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