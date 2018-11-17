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СМИ узнали о сомнениях Трампа в преданности Пенса

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Глава Белого дома Дональд Трамп усомнился в лояльности вице-президента США Майкла Пенса — этот вопрос американский лидер неоднократно поднимал в разговорах с ключевыми помощниками, пишет газета The New York Times 16 ноября.

Как рассказали изданию источники в администрации, последние недели Трамп регулярно спрашивает людей из своего окружения о преданности Пенса, что, как правило, «свидетельствует, что кто-то вызывает у него раздражение».

Однако пока президент США не ищет кандидата на место вице-президента. По данным издания, большинство опрошенных Трампом сотрудников «заверили его в том, что Пенс является преданным бойцом», однако, возможно, «исчерпал свою полезность».

Таким образом окружение Трампа намекнуло ему на необходимость выбрать другого кандидата в вице-президенты к предвыборной кампании 2020 года, пишет ТАСС.

По некоторым данным, Трампа интересует лояльность не Пенса, а главы аппарата вице-президента США Ника Айерса, которого президент хочет поставить на место Джона Келли, руководителя аппарата сотрудников Белого дома.

Как пишут американские СМИ, глава государства намерен отправить Келли в отставку из-за напряженных отношений с ним.

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