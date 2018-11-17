Адвокат Рыболовлева рассказал о его отношении к обвинениям в Монако

Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев опроверг предъявленные ему полицией Монако обвинения в коррупции. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель предпринимателя Дмитрий Чечкин в субботу, 17 ноября.

«Пока продолжаются судебные разбирательства, Дмитрий Рыболовлев не намерен никаким образом комментировать ни их ход, ни свое положение дел в Монако. Он считает, что органам правосудия надо дать возможность заниматься своей работой», — заявил собеседник агентства.

При этом он отметил, что бизнесмен не собирается продавать футбольный клуб «Монако», а будет и дальше вкладывать в его развитие, как он всегда это делал, начиная с момента приобретения клуба в 2011 году.

Неделю назад Рыболовлев приехал в Москву. О его задержании стало известно 6 ноября. Ему были официально предъявлены обвинения в «активной торговле влиянием, активной коррупции, причастности к нарушению профессиональной тайны следствия». Тогда же в его особняке «Бель эпок» провели обыск.

Кроме миллиардера под подозрение попали еще девять человек, среди которых его адвокат Татьяна Бершеда, Кристин и Антуан Нармино — супруга и сын бывшего министра юстиции Монако Филиппа Нармино, бывший советник правительства Монако Поль Массерон и экс-глава службы безопасности Режи Ассо.

В настоящее время все они отпущены на свободу на условиях судебного контроля. При этом им запретили встречаться друг с другом. Исключение сделали лишь для российского миллиардера и Бершеды, поскольку она является его адвокатом.

14 сентября 2017 года из-за расследования этого дела, которое во французских СМИ прозвали «Монакогейт», Филипп Нармино покинул пост министра юстиции. Перед этим в газете «Монд» вышла публикация, в которой утверждалось, что чиновник получал от Рыболовлева подарки и гостил в его швейцарской резиденции. Россиянина и его окружение обвиняли в оказании давления на следственные органы и полицию Монако в ходе разбирательства со швейцарским арт-дилером Ивом Бувье. Основанием для тех публикаций послужили СМС-сообщения, извлеченные из личного телефона Бершеды. Вскоре после этого экс-министра арестовали.

Рыболовлев посчитал, что Бувье продал ему 37 картин на $1 млрд дороже, чем они на самом деле стоят. В ответ тот заявил о сговоре российского предпринимателя с юстицией Монако.