Обвиняемый в Монако Рыболовлев приехал в Москву

Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев, обвиняемый в Монако в коррупции, приехал в Москву. Об этом в субботу, 10 ноября, РЕН ТВ рассказал его представитель Дмитрий Чечкин.

При этом он отметил, что подозреваемый был освобожден под условие судебного контроля, поэтому может свободно выезжать из княжества.

О задержании предпринимателя стало известно 6 ноября. Ему были официально предъявлены обвинения в «активной торговле влиянием, активной коррупции, причастности к нарушению профессиональной тайны следствия». На следующий день после непродолжительного задержания и допроса Рыболовлев был освобожден из-под стражи при условии, что он не будет встречаться с фигурантами дела.

Кроме миллиардера под подозрение попали еще девять человек, среди которых его адвокат Татьяна Бершеда, Кристин и Антуан Нармино — супруга и сын бывшего министра юстиции Монако Филиппа Нармино, бывший советник правительства Монако Поль Массерон и экс-глава службы безопасности Режи Ассо.

По версии следствия, данные лица могли помогать Рыболовлеву в его разбирательствах с арт-дилером Ивом Бувье. Такую информацию якобы удалось получить благодаря изучению переписки с телефона Бершеды.

Сам российский бизнесмен считает, что Бувье продал ему 37 картин на $1 млрд дороже, чем они на самом деле стоят.

Рыболовлев занимает 18-е место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России. По сведениям журнала Forbes, его состояние оценивается в $6,8 млрд. В последние годы он живет в Монако, где владеет одноименным футбольным клубом. В 2010 году бизнесмен получил фактический контроль над крупнейшим банком Кипра — Bank of Cyprus, купив 9,7% его акций.