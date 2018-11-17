США и Украина назвали миротворцев ООН условием для выполнения Минских соглашений

США и Украина считают необходимым ввод международных сил под эгидой ООН на территорию Донбасса для выполнения Минских соглашений. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу, 16 ноября, Госдепартаментом США.

«Обе стороны решили, что международные силы безопасности под эгидой ООН <...> в том числе на российско-украинской границе, создадут необходимые условия безопасности для полной реализации Минских соглашений», — говорится в заявлении по итогам переговоров госсекретаря США Майка Помпео и главы МИД Украины Павла Климкина.

США и Украина также анонсировали создание трех рабочих групп — по «безопасности и противодействию российской агрессии», «верховенству права и гуманитарным вопросам» и «экономике и энергетике».

Идею о вводе миротворцев ООН в Донбасс 5 сентября 2017 года выдвинул президент РФ Владимир Путин. Одним из условий он назвал расположение миротворческих сил на линии соприкосновения.

После этого Киев предложил свою трактовку миссии миротворцев, выступая за размещение сил ООН на границе Украины с Россией.

Несмотря на подписание 5 сентября 2014 года Минских соглашений с самопровозглашенными ДНР и ЛНР о прекращении военных действий, Украина не выполняет эти договоренности.