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США пообещали Украине помощь в борьбе с «российской агрессией»

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Фото: TASS/Zuma
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Вашингтон поможет Киеву бороться с «российской агрессией». Об этом госсекретарь США Майк Помпео заявил главе МИД Украины Павлу Климкину.

«Дух смелости и решительности продолжает направлять Украину, которая продолжает бороться за свой суверенитет и территориальную целостность перед лицом российской агрессии. В этом отношении у Украины нет большего друга, чем США», — заявил Помпео по итогам заседания двусторонней комиссии по стратегическому партнерству.

Госсекретарь США пообещал Климкину «обеспечивать для России соответствующие последствия» до тех пор, пока Москва «полностью не реализует Минские соглашения и не вернет контроль над Крымом Украине», пишет «РИА Новости».

В ходе переговоров Климкин и министр энергетики США Рик Перри договорились совместными усилиями противостоять реализации «Северного потока – 2», который якобы «подрывает европейскую энергетическую безопасность и стабильность».

Крым вошел в состав России в 2014 году после проведения референдума, на котором 96,77% жителей региона высказались за присоединение к РФ. Украина и ряд западных стран итоги голосования признавать отказываются.

Москва неоднократно указывала, что референдум проходил при соблюдении всех демократических и международных норм и, следовательно, является легитимным. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что вопрос о принадлежности полуострова закрыт.

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