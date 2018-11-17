США пообещали помощь Украине в борьбе с «Северным потоком – 2»

США и Украина договорились объединить усилия для противостояния строительству газопровода «Северный поток – 2», заявил 16 ноября американский госсекретарь Майк Помпео после встречи с главой МИД Украины Павлом Климкиным.

По словам Помпео, проект «подрывает экономическую и стратегическую безопасность Украины и Европы».

«Мы не хотим, чтобы наши европейские друзья стали жертвой политико-экономического давления, которое Россия опробовала на Украине с тех пор, как та освободилась от советских оков», — цитирует госсекретаря «РИА Новости».

США ранее неоднократно требовали от Европы отказаться от «Северного потока – 2» и даже угрожали санкциями компаниям, участвующим в проекте. Это связано с желанием Вашингтона поставлять европейским странам свой СПГ взамен российского газа.

Украина также против реализации проекта, так как боится лишиться транзита российского топлива через свою территорию.

Большинство стран Европы «Северный поток – 2» поддерживают и отмечают его важность для региона.

Канцлер Германии Ангела Меркель неоднократно указывала, что проект является коммерческим и необходим ЕС.

Москва также призывала не политизировать строительство газопровода, подчеркивая, что его целью является обеспечение надежных поставок газа европейским потребителям, так как Украина неоднократно свои обязательства нарушала. Однако несмотря на это РФ готова сохранить часть транзита через территорию соседней республики.