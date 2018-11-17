Прямой эфир

США пообещали помощь Украине в борьбе с «Северным потоком – 2»

0
Фото: REUTERS/Darren Ornitz
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США и Украина договорились объединить усилия для противостояния строительству газопровода «Северный поток – 2», заявил 16 ноября американский госсекретарь Майк Помпео после встречи с главой МИД Украины Павлом Климкиным.

Поток не остановить
Швеция не сможет заблокировать «Северный поток – 2»

По словам Помпео, проект «подрывает экономическую и стратегическую безопасность Украины и Европы».

«Мы не хотим, чтобы наши европейские друзья стали жертвой политико-экономического давления, которое Россия опробовала на Украине с тех пор, как та освободилась от советских оков», — цитирует госсекретаря «РИА Новости».

США ранее неоднократно требовали от Европы отказаться от «Северного потока – 2» и даже угрожали санкциями компаниям, участвующим в проекте. Это связано с желанием Вашингтона поставлять европейским странам свой СПГ взамен российского газа.

Украина также против реализации проекта, так как боится лишиться транзита российского топлива через свою территорию.

Большинство стран Европы «Северный поток – 2» поддерживают и отмечают его важность для региона.

Канцлер Германии Ангела Меркель неоднократно указывала, что проект является коммерческим и необходим ЕС.

Москва также призывала не политизировать строительство газопровода, подчеркивая, что его целью является обеспечение надежных поставок газа европейским потребителям, так как Украина неоднократно свои обязательства нарушала. Однако несмотря на это РФ готова сохранить часть транзита через территорию соседней республики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На Украине признали неэффективность попыток остановить «Северный поток - 2»
Миллер ответил на угрозы США остановить «Северный поток – 2»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017