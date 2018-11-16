Джим Керри зашифрованно послал к черту Марка Цукерберга

Известный голливудский актер Джим Керри зашифрованно нецензурно послал к черту основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга. Запись он опубликовал на своей странице в Twitter 15 ноября.

Актер выложил карикатуру известного программиста с подписью: «Эй, Цукерберг. Мы знаем, кто ты, и мы видели, что ты сделал. Вот небольшое послание для тебя на твоем родном языке: 01000110 01110101 01100011 01101011 00100000 01111001 01101111 01110101 00101110 00100000 00001101 00001010». В переводе с двоичного кода это означает «пошел к черту».

В записи Керри также обратил внимание на статью The New York Times, опубликованную 14 ноября. Она была посвящена скандалам вокруг социальной сети Facebook.

7 февраля 2018 года сообщалось, что Джим Керри удалил свою страницу в Facebook в знак протеста. Комик считает, что соцсеть стала инструментом русских. Исполнитель роли Эйса Вентуры верит во «вмешательства» в выборы в США.