HRE напечатала автомобильные колеса на 3D-принтере

Американская компания HRE представила новые автомобильные диски HRE3D+, напечатанные на 3D-принтере. Как пишет портал The Drive, сваренные из порошкового металла колеса оказались прочнее отлитых.

Применение новой технологии стало возможным благодаря сотрудничеству с фирмой Arcam — дочерним предприятием General Electric. Инженеры разделили схему колес на множество двухмерных слоев, а зачем напечатали каждый из них из титанового порошка, поочередно сплавляя с предыдущем слоем.

Метод 3D-печати позволил сэкономить на механической обработке колес, которая требовалась после отлития. Незначительные огрехи, допущенные при изготовлении дисков новым способом, удалось устранить за несколько минут.

Первым комплектом напечатанных колес оснастили суперкар McLaren P1, однако компания в будущем планирует расширить линейку таких дисков.

В мае руководитель Центра компьютерного инжиниринга и участник проекта Алексей Боровков сообщил, что при разработке автомобилей класса люкс серии Aurus проекта «Кортеж» используются технологии 3D‐печати.