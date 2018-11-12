Съешь портрет своего врага: 3D-принтер напечатает торт

В России создан 3D-принтер, способный создавать торты и любые рельефные рисунки на них. Устройство печатает шоколадом, тестом и декоративным гелем, формируя по индивидуальному плану портреты, скульптуры и надписи. Принтер может заменить опытного кондитера, он не требует от пользователя ни художественных, ни кулинарных навыков.

От современных кондитерских изделий покупатели ждут не только отменного вкуса, но и привлекательного внешнего вида. Однако собрать торт из множества слоев и украшений, сделать рисунок или создать шоколадную скульптуру под силу только профессиональному кондитеру — это довольно сложная и трудоемкая работа.

Поэтому российские инженеры из группы компаний ISL задумались над разработкой устройства, которое сможет печатать различными ингредиентами: шоколадом, тестом, декоративным гелем. Основная сложность работы с едой состоит в том, что для каждого продукта нужны свои параметры для печати.

Так, настоящий шоколад требует строго определенной температуры — отклонение всего на пару градусов приведет к тому, что он или станет лужицей на столе, или приобретет зернистость. Для создания принтера с особыми свойствами и параметрами печати инженеры из ISL объединились с Центром аддитивных технологий, созданным на базе Государственного университета пищевых производств.

Базовая конструкция устройства такая же, как у обычного 3D-принтера для печати изделий из пластмассы. Инженеры модифицируют устройство, чтобы приспособиться к печати конкретного ингредиента.

— Каждому продукту нужна своя печатающая головка, которую можно снять и поставить другую, — поясняет один из разработчиков Эдуард Шибанов. — Но вносить изменения приходится и в саму конструкцию принтера. Например, для шоколада нам пришлось вместо обычного поршня ставить перистальтические и шестеренчатые насосы. Они намного точнее в плане дозирования продукта, ими проще управлять. Также мы добавили охлаждение в виде потока воздуха, чтобы изделия хорошо застывали. Тесто же, наоборот, необходимо нагревать, чтобы каждый его микрослой пропекался и на выходе мы бы получали готовый торт.

Разработчики позаботились и об обеспечении безопасности напечатанной еды.

— Мы заменяем пластиковые детали обычного 3D-принтера на нержавеющую сталь и алюминий, которые не плавятся и соответствуют требованиям пищевой безопасности, — рассказывает директор Центра аддитивных технологий Константин Загородников. — Мы также разрабатываем специальное антибактериальное покрытие для частей прибора, соприкасающихся с продуктами.

У принтера несколько основных областей применения. Он пригодится кафе или кондитерским, которые смогут напечатать изделия с логотипом компании или сложным рисунком на заказ. Покупателям с фантазией наверняка понравится идея напечатать на торте портрет конкретного человека — знаменитость, известного поэта или композитора, а может быть, просто своего врага. Также такие принтеры можно поставить в больницах или армиях — то есть местах, где нет специалистов-кондитеров, но вкусная и красивая еда важна для персонала и посетителей.

Согласно замыслам разработчиков через 5–10 лет устройство станет доступно для применения в быту. Исследователи планируют максимально расширить диапазон применяемых для печати продуктов, чтобы принтер смог самостоятельно приготовить владельцу ужин. С помощью мобильного приложения можно будет написать машине свое «пожелание», и к приходу домой заказанная еда будет готова.

По словам известного российского шоколатье Дмитрия Матейчика, пока технология 3D-печати кондитерских изделий обходится слишком дорого и подобные устройства обладают низкой производительностью. Получающийся продукт еще не имеет достаточного качества и привлекательности для конечного потребителя. Однако, отмечает Дмитрий Матейчик, перспективность технологии предполагает, что в будущем кулинарные принтеры станут действительно эффективными помощниками кондитеров и обычных людей.