Раймонд Паулс рассказал об эмиграции своей семьи из Латвии

Советский и латвийский композитор Раймонд Паулс сообщил, что вся его семья покинула Латвию вслед за сотнями тысячам жителей республики.

«Все уехали. Такая тенденция — у всех, у кого есть деньги. Дети учатся за границей. Обе мои внучки учились в международной школе, у дочки муж — иностранец, в их семье говорят по-английски», — приводит его слова «РИА Новости».

Культурный деятель добавил, что улыбается по этому поводу.

Население Латвии составляет около 3 млн человек. За последние 10 лет из страны уехало более 300 тыс. жителей. По данным Центрального статистического управления, сейчас ежедневно из Латвии на ПМЖ за рубеж уезжает около 60 человек.

Ранее в октябре экс-диктор Латвийского радио Марта Кронтале заявила, что не понимает, почему в Латвии всё еще не «избавились от русских». Женщине напомнили, что в таком случае покинуть страну пришлось бы 30% жителей.