GAC намекнул названием новой модели на главного конкурента

Новинка автосалона в Гуначжоу — компактвэн GM6 от местного производителя GAC.

Аббревиатура в названии модели как будто указывает на главного конкурента — General Motors. Американский концерн предлагает популярные в Китае бизнесвэны под маркой Buick.

Если флагманский Trumpchi GM8 длиной чуть более 5 м должен соперничать с Buick GL8, то более компактная модель GM6 — с «американцем» GL6, кстати, имеющим много общего с Opel Zafira.

Новинка создана в стилистике флагманского минивэна, но при выглядит интереснее, например, за счет короткого «плавника» задней стойки. Автомобиль длиной 4780 мм может перевозить шестерых пассажиров. Турбомотор объемом 1,5 л (171 л.с. и 265 Нм) работает в паре с 6-ступенчатым автоматом либо с механикой.

Планов предлагать GM6 в России у GAC пока нет: у нас спрос на такие машины небольшой. В то же время, помимо кроссоверов GS4, GS5 и GS8, компания планирует продавать на российском рынке флагманский GM8. Представители GAC говорят, что публика на Московском автосалоне проявляла к минивэну интерес.