Прямой эфир

Пик загруженности дорог Москвы придется на последние недели декабря

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пик загруженность автодорог столицы придется на 24–28 декабря. Об этом рассказал заместитель руководителя Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Ансар Арифуллин.

«Ухудшение движения начнется уже в начале декабря. Последние две недели декабря будут очень интенсивными, а самый пик мы прогнозируем на 24–28 декабря», — заявил Арифуллин и добавил, что этот промежуток будет самым тяжелым с точки зрения движения автотранспорта в центре мегаполиса, сообщает телеканал «360». Одной из причин является снегопад, а также предновогодний шоппинг.

Глава ЦОДД также отметил, что интенсивность движения по субботам почти сравнилась с трафиком понедельника. По сравнению с 2017 годом, количество пребывающего транспорта возросло примерно на 7,4%. Арифуллин добавил, что проблема решается путем популяризации общественного транспорта, который с каждым годом становится все комфортнее, а связанность районов Москвы растет, сообщает агентство городских новостей «Москва».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Большую кольцевую линию метро Москвы достроят к 2023 году
Тематический поезд-выставку запустили в московском метро

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017