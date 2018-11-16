Пик загруженности дорог Москвы придется на последние недели декабря
Пик загруженность автодорог столицы придется на 24–28 декабря. Об этом рассказал заместитель руководителя Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Ансар Арифуллин.
«Ухудшение движения начнется уже в начале декабря. Последние две недели декабря будут очень интенсивными, а самый пик мы прогнозируем на 24–28 декабря», — заявил Арифуллин и добавил, что этот промежуток будет самым тяжелым с точки зрения движения автотранспорта в центре мегаполиса, сообщает телеканал «360». Одной из причин является снегопад, а также предновогодний шоппинг.
Глава ЦОДД также отметил, что интенсивность движения по субботам почти сравнилась с трафиком понедельника. По сравнению с 2017 годом, количество пребывающего транспорта возросло примерно на 7,4%. Арифуллин добавил, что проблема решается путем популяризации общественного транспорта, который с каждым годом становится все комфортнее, а связанность районов Москвы растет, сообщает агентство городских новостей «Москва».