Большую кольцевую линию метро Москвы достроят к 2023 году

Строительство Большой кольцевой линии метро Москвы (БКЛ) завершится к 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе Стройкомплекса столицы.

По словам гендиректора компании-подрядчика «Мосинжпроект» Марса Газизуллина, единовременно работы по проектированию и строительству идут на всех участках БКЛ, а полностью достроить и запустить движение поездов по ней планируется к 2023 году, пишет НСН. Большую часть БКЛ столичной подземки достроят до конца 2021 года.

В настоящее время в строительстве БКЛ используют 12 тоннелепроходческих щитов, а до конца 2018 года начнется проходка еще семи участков. Отмечается, что все работы ведутся в соответствии с графиком.

Первый участок БКЛ был запущен в феврале текущего года. Еще одна станция — «Савеловская» — откроется для пассажиров до конца 2018 года.