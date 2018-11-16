Прямой эфир

Дорога уставшего кинолога: «Догмэн» исследует природу преданности

Новый фильм Маттео Гарроне вызывает в памяти шедевры итальянского неореализма
0
Фото: A-One Films
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В российский прокат вышел грубый, мрачный, саркастичный, эстетский «Догмэн» Маттео Гарроне — самый стильный фильм месяца. Исполнитель главной роли Марчелло Фонте получил за него приз в Каннах, где картина участвовала в основном конкурсе. И не зря — удивительное лицо итальянского актера всё время в кадре. Камера следует за ним, искажая вокруг него пространство и окисляя цвета, но стараясь не упустить ничего по-настоящему важного.

Героя Марчелло Фонте тоже зовут Марчелло. Он специалист по собакам. Может их лечить, причесывать или просто держать дома, как в гостинице, пока хозяева в отъезде. Марчелло разведен, иногда к нему в гости приходит маленькая дочь, но вообще он очень одинокий человек, к которому в округе относятся пренебрежительно и равнодушно. Единственный человек, которого Марчелло считает другом, — гроза окрестностей, огромный Симоне, силач и баламут. Марчелло подгоняет Симоне наркотики и «стоит на стреме», когда надо, а Симоне над ним издевается и временами поколачивает.

Таинство мрака: маг-злодей, сестра-разлучница и добрый собаковод
Что смотреть в кино в выходные

Неожиданным образом этот фильм рифмуется с «Дорогой» Федерико Феллини. Там тоже был жестокий и самовлюбленный богатырь, Дзампано, и маленькое, наивное существо, Джельсомина, которая почему-то была предана Дзампано и в итоге стала его жертвой. В паре Марчелло — Симоне тоже есть эта собачья преданность, и Марчелло даже готов отсидеть за неблагодарного Симоне в тюрьме, так и не выдав полиции своего патрона. «Догмэн» так же наполнен сочувствием к маленькому человеку, он тоже сентиментален, хотя и более ироничен: если Джельсомина все-таки любит Дзампано, то Марчелло ждет лишь благодарности, периодически огрызаясь, но потом всё же принося хозяину условные тапки. Фильмы Феллини и Гарроне роднит еще и то, что итальянская глубинка в них представлена как очень мрачное место, где служители закона стараются держаться подальше от темных улиц, и практически каждый местный житель промышляет чем-то криминальным.

Улыбка Марчелло, его кроткий, но упрямый взгляд, его безропотные и безуспешные старания ужиться в жестоком провинциальном комьюнити постепенно превращают для зрителя фильм в метафору. Причем такую, которую можно толковать разными способами. Самый очевидный месседж — что животные честнее и светлее людей, и тот, кто уподобился собаке, став преданным и нетребовательным «другом человека», вступает на путь святости, пусть и специфической. Есть и политическое прочтение: отношения Марчелло с Симоне подобны отношениям человека с государством. Тогда символичен бунт Марчелло — образ революции, которая свергает прежнее правление, но потом оказывается в тупике, потому что никогда не умела распоряжаться своей свободой. Название фильма и вовсе пародирует супергеройское кино, а сюжет даже выстроен схожим образом: слабак и рохля в результате травматического опыта превращается в героя, мстителя, супермена. По отношению к маленькому Марчелло это звучит несколько нелепо, но в какой-то момент его сила и вправду кажется сверхчеловеческой.

Знатоки же кино констатируют, что «Догмэн» своеобразно объединяет в себе сюжеты и героев прежних фильмов Маттео Гарроне, важнейшего итальянского режиссера XXI века. В образе Марчелло временами прорастает жутковатый фрик-таксидермист из одноименного фильма. Антураж отсылает к бандитским разборкам в культовой «Гоморре». Наивные фантазии Марчелло похожи на веру Лучано из «Реальности» в том, что он должен стать телезвездой. Сюрреалистичные дайвинг-уикенды Марчелло с дочерью будто вот-вот впустят в действие фольклорных персонажей «Страшных сказок», которые Гарроне снял перед «Догмэном». Но даже если ничего этого не знать и смотреть «Догмэн» как жутковатую трагикомедию про грустного собачника, фильм всё равно произведет сильное впечатление. А большие глаза юродивого Марчелло надолго останутся в памяти.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Культурный уикенд: выбор «Известий»
Куда пойти и что смотреть в выходные
Нюхль против Джонни Деппа: сиквел «Фантастических тварей» теряет магию
Новая история из вселенной Гарри Поттера оказалась красивой, но утомительной сказкой

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017