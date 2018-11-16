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Трехлетний ребенок отравился ртутью в Оренбуржье

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Полиция проводит проверку по факту отравления трехлетнего мальчика ртутью в Оренбургской области. Ребенок разгрыз градусник.

Мальчик был доставлен машиной скорой помощи в больницу Бузулука. По данным медиков, он проглотил ртуть. Мама малыша уточнила, что ребенок остался без присмотра взрослых, нашел градусник и откусил его кончик. Об этом сообщает РИА «Оренбуржье».

По факту произошедшего правоохранительные органы ведут проверку.

Ранее сообщалось, что двухлетнюю девочку госпитализировали в Бузулуке с отравлением крысиным ядом. Она нашла дома у бабушки несколько зерен, которые были обработаны опасным составом, и съела их.

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