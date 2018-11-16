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Источник сообщил об инциденте с пассажирскими лайнерами в небе над Москвой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Два пассажирских самолета едва не столкнулись в небе над Москвой, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник в пятницу, 16 ноября.

По информации телеканала, инцидент произошел вечером в четверг. Самолет, вылетевший из аэропорта Домодедово в Пензу, едва не столкнулся с лайнером, летевшим из Баку во Внуково.

Все обстоятельства инцидента устанавливаются. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Ранее в Сети появилось видео посадки Boeing во время сильного ливня. На кадрах видно, как авиасудно попадает в зону сильной турбулентности

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