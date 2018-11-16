Источник сообщил об инциденте с пассажирскими лайнерами в небе над Москвой
Два пассажирских самолета едва не столкнулись в небе над Москвой, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник в пятницу, 16 ноября.
По информации телеканала, инцидент произошел вечером в четверг. Самолет, вылетевший из аэропорта Домодедово в Пензу, едва не столкнулся с лайнером, летевшим из Баку во Внуково.
Все обстоятельства инцидента устанавливаются. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.
Ранее в Сети появилось видео посадки Boeing во время сильного ливня. На кадрах видно, как авиасудно попадает в зону сильной турбулентности.