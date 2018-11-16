Реконструкцию «Ласточкиного гнезда» оценили в 117 млн рублей

Реконструкция расположенного в Крыму замка «Ласточкино гнездо» оценивается в 117,4 млн рублей. Об этом 16 ноября рассказали ТАСС в государственном комитете по охране культурного наследия республики.

Там уточнили, что 95% средств возьмут из федерального бюджета, а 5% выделит республиканский. Окончание реконструкции запланировано на апрель 2020 года.

На сайте Главгосэкспертизы России отмечается, что «сметная стоимость строительства определена достоверно». В ходе работ сохранят исторический облик здания, воссоздадут утраченные элементы.

Дворец и скала, на которой он сооружен, оборудуют системой освещения.

«Ласточкино гнездо» — памятник архитектуры федерального значения, расположенный на отвесной 40-метровой Аврориной скале мыса Ай-Тодор в поселке Гаспра на южном берегу Крыма. Здание возвели в 1912 году благодаря русскому нефтепромышленнику П.Л. Штейнгелю, который решил построить романтический замок, напоминающий средневековые сооружения в Германии.