Утвержден проект реконструкции дворца «Ласточкино гнездо» в Крыму

Проект реставрационных работ в замке-дворце «Ласточкино гнездо» в Крыму одобрила Главгосэкспертиза. В программе социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года на эти цели предусмотрено около 132,5 млн рублей.

Как сообщает ИА «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Крымского филиала Главгосэкспертизы, во дворце отремонтируют перемычки оконных и дверных проемов, цокольные части входной зоны и башни, верхний пояс башни, зубцы входной зоны первого этажа. Кроме того, реставрации подвергнутся исторические декоративные элементы фасадов, флюгеров и бетонные ограждения террасы.

Проект предусматривает создание подсветки Аврориной скалы, на которой расположен дворец, а также архитектурно-художественное освещение самого замка. В ведомстве подчеркнули, что в результате реконструкции особенности «Ласточкина гнезда» изменены не будут.

В районе замка в 2017 году были проведены геологические работы. Сообщалось, что скала Аврора, на которой замок стоит уже больше 100 лет, находится в удовлетворительном состоянии.

Дворец-замок был построен в 1912 году для немецкого бизнесмена, барона фон Штейнгеля. В 1914 году здание было продано, а затем в течение долгого времени использовалось в качестве ресторана.

Последние 20 лет «Ласточкино гнездо» находится в аварийном состоянии. После окончания реконструкции здание предполагается использовать как выставочный центр.

Британская газета Daily Telegraph включила «Ласточкино гнездо» в список самых романтичных зданий мира.