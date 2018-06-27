Названа дата открытия павильона «Казахстан» на ВДНХ после реконструкции

Открытие исторической части павильона «Казахстан» на ВДНХ состоится 29 июня в рамках празднования 20-летия Астаны.

В выставочном комплексе, который с 2011 года на 50 лет передан в аренду Казахстану, провели полномасштабную реконструкцию, которую инициировал президент республики Нурсултан Назарбаев. Все строительные работы обеспечила казахстанская сторона.

Архитекторы восстановили фасад, интерьер и скульптурные композиции, гранитную лестницу павильона, а также воссоздали остекленный купол.

Чтобы получить проектно-сметную документацию, реставраторы обратились к подлинным чертежам здания 1950 года, которые хранятся в архиве Российской академии наук и в Казахстане.

В СССР павильон представлял достижения народного хозяйства, цветной металлургии, нефтегазовой и угледобывающей промышленности Казахской ССР. Сегодня выставочный комплекс стал объектом культурного наследия федерального значения.

В мае архитекторы обнаружили фрагменты неизвестной живописи при реставрации павильона «Центральный» на ВДНХ. В зале «Машинно-тракторная станция» были найдены изображения комбайна на уборке урожая.